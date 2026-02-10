Crolla un lampione nel cuore di Anghiari | ferito un uomo di 72 anni

Questa mattina, nel centro di Anghiari, un lampione si è improvvisamente staccato e caduto a terra. Un uomo di 72 anni stava passando in quel momento e è stato colpito. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, che hanno portato l’uomo in ospedale con ferite non gravi. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani per i rilievi e per mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha creato panico tra i passanti, ma fortunatamente nessuno di loro si è fatto male. La municipale sta verific

ANGHIARI – Pomeriggio di paura nel cuore di Anghiari, dove un banale incidente urbano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Intorno alle 15,30 di oggi (10 febbraio), un uomo di 72 anni è rimasto ferito dal crollo improvviso di un lampione dell’illuminazione pubblica in piazza IV Novembre. A causare il cedimento della struttura metallica sarebbe stata una violenta raffica di vento, che ha sollecitato il palo fino a farlo stramazzare al suolo proprio mentre l’anziano si trovava a passare nelle vicinanze. L’impatto è stato violento e ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, attivati dai testimoni presenti nella piazza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Un uomo di 72 anni è rimasto ferito nel crollo di un lampione in piazza a Anghiari.

Questa mattina ad Anghiari, un lampione si è staccato e è crollato in piazza 4 Novembre.

