Cristina D’Avena ospite d’onore | Torno a Terni con grande felicità per condividere l’emozione della mia musica

Cristina D’Avena torna a Terni e si dice felice di poter condividere la sua musica con il pubblico locale. Giovedì 12 febbraio, il PalaTerni ospiterà l’evento ‘Il Carnevale di San Valentino’, con la cantante come ospite d’onore. La sua presenza attirerà molti fan e renderà la serata ancora più speciale.

Alle 18.30 di giovedì 12 febbraio il momento clou del 'Carnevale di San Valentino' in programma al PalaTerni. Inizio ore 17 Musica, spettacoli e intrattenimento. Giovedì 12 febbraio il PalaTerni ospiterà un evento davvero speciale denominato 'Il Carnevale di San Valentino'. Ad organizzare la manifestazione l'associazione 'Terni Città Futura' capitanata da Michele Rossi. Alle 17 inizierà un pomeriggio davvero ricchissimo, che culminerà con l'esibizione di Cristina D'Avena, voce simbolo di intere generazioni (ore 18.30). Alla redazione di ternitoday.it, Cristina D'Avena spiega: "Sarò l'ospite d'onore di questa manifestazione così importante.

La città di Senigallia si prepara a festeggiare la 42esima edizione del suo Carnevale.

