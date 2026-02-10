Crash Bandicoot poteva non approdare mai sulla Playstation | la tribolata genesi del marsupiale iconico

Crash Bandicoot avrebbe potuto non arrivare sulla PlayStation. La sua nascita è stata tutt’altro che semplice: Sony Japan ha rischiato di perdere il suo personaggio simbolo, e solo all’ultimo momento ha deciso di puntare forte su di lui. Una scelta che ha fatto la differenza e che oggi conosciamo tutti come uno dei più grandi successi della console.

In un periodo storico in cui le mascotte erano fondamentali per il successo delle console da gaming, Sony Japan optò per rendere Crash Bandicoot il simbolo della propria ammiraglia, una scelta vincente che è stata in dubbio fino all'ultimo. Oggi la popolarità dei videogame è tale che non si sente quasi più il bisogno di avere dei personaggi iconici come portavoce delle console di riferimento – ovviamente questo discorso non vale per Nintendo che continua a puntare tutto sulla fama e la popolarità di Super Mario e Link – ma c'è stato un periodo in cui possedere una mascotte, un personaggio simbolo era fondamentale per sfondare sul mercato.

