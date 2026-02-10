crans montana i feriti ricoverati a milano sono tutti fuori pericolo di vita

L’assessore al Welfare della Lombardia Guido Bertolaso ha aggiornato sulla situazione dei feriti dell’incidente di Crans Montana. Tutti i pazienti ricoverati a Milano sono fuori pericolo di vita. Quelli all’ospedale Niguarda hanno già lasciato la terapia intensiva e stanno recuperando bene.

Una luce in fondo al tunnel nero della tragedia di Crans Montana. I feriti nel rogo di Capodanno verificatosi nel locale Le Constellation, ancora ricoverati a Milano, sono tutti “fuori imminente pericolo di vita”. Inoltre, quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto grandi ustioni. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti dopo l’odierna seduta del Consiglio regionale. “Diciamo quindi che un terzo dei pazienti che avevamo ricoverato nei primi giorni di gennaio sono stati dimessi. – ha proseguito Bertolaso – Rimangono i ragazzi che erano quelli più gravi, oggi possiamo dire che sono fuori imminente pericolo di vita”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana.

A poco più di un mese dalla strage di capodanno al Constellation, i medici di Milano hanno dato un segnale positivo.

Rogo di Crans-Montana, tutti i feriti a Milano «sono fuori pericolo di vita»

