CransBertolaso | feriti fuori pericolo

I feriti dell’incendio nel locale Constellation a Crans-Montana sono stati trasferiti a Milano. Tutti sono fuori pericolo di vita. Nessuno rischia la vita, anche se le loro condizioni sono ancora sotto osservazione. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio.

19.10 I feriti nel devastante rogo di Capodanno nel locale Constellation a CransMontana ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita".I pazienti al Niguarda che erano in terapia intensiva sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni. A riferirlo l'assessore al Welfare della Regione Lombardia,Guido Bertolaso,parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale. Bertolaso ha aggiunto che ieri è stata dimessa dall'ospedale la donna italosvizzera di 55 anni.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bertolaso annuncia che tutti i ragazzi feriti nella strage di Crans Montana sono fuori pericolo.

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, aggiorna sulla situazione dei feriti dell'incendio di Crans-Montana.

CRANS, BERTOLASO: FERITI NIGUARDA MIGLIORANO, SPERIAMO PRESTO TUTTI FUORI PERICOLO

