Coverstory – Carlo Conti alla sua Francesca | Sei il sale della vita

Carlo Conti mette da parte i riflettori e parla della sua Francesca, la donna che considera il sale della sua vita. In un’intervista sincera, il conduttore rivela quanto siano importanti per lui la famiglia e l’amore. Conti ammette di dover tutto a due donne: sua madre, Lorette, che lo ha cresciuto da solo, e sua moglie. Sono loro a dargli forza e serenità, anche nei momenti più difficili. La sua vita privata resta per lui un punto fermo, lontano dai clamori dello spettacolo.

di Tiziana Cialdea IL PRESENTATORE DEVE TUTTO A DUE DONNE: MAMMA LOLETTE CHE L'HA CRESCIUTO DA SOLA E LA MOGLIE. IL PRESENTATORE DEVE TUTTO A DUE DONNE: MAMMA LOLETTE CHE L'HA CRESCIUTO DA SOLA E LA MOGLIE FRANCESCA VACCARO. «CON FRANCESCA C'È STATO IL PASSAGGIO DALL'IO AL NOI. È STATA LA SVOLTA DELLA MIA VITA» Quello che condurrà dal 24 al 28 febbraio sarà il suo quinto Festival di Sanremo, il secondo consecutivo. Dopo le fortunate edizioni del 2015, 2016 e 2017 Carlo Conti, con quarant'anni di carriera alle spalle, tutti passati in Rai, salirà di nuovo sul palco del Teatro Ariston in doppia veste.

