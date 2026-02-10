Così restituiamo a un sito ferito un importante presidio dello Stato

La comunità di Traversara può tornare a respirare. Dopo mesi di abbandono, l’esercito ha restituito al paese uno dei suoi presìdi più importanti. È un segnale forte di presenza dello Stato sul territorio, e per i residenti rappresenta un passo avanti verso una maggiore sicurezza. La riapertura del presidio significa più controllo e più vicinanza alle persone.

Traversara ritrova uno dei suoi presìdi più importanti, simbolo concreto di sicurezza e di presenza dello Stato sul territorio. La caserma dei carabinieri è tornata pienamente operativa dopo i lavori di ristrutturazione, che si sono resi necessari in seguito all' alluvione che nel settembre 2024 ha devastato la frazione. I militari possono così fare ritorno nella loro sede storica, abbandonata nei mesi immediatamente successivi all'evento calamitoso. Prima dell'alluvione, la caserma di Traversara ospitava non solo i carabinieri in servizio nella località, ma anche quelli di Bagnacavallo, trasferiti dopo la chiusura della loro sede.

