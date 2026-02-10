Così Paramount vuole scippare Warner a Netflix

Paramount alza l’offerta e si prepara a sfidare Warner Bros, cercando di portarla via a Netflix. La società ha deciso di offrire di più e si dice pronta a pagare una penale alta pur di conquistare il contenuto e il mercato. L’obiettivo è chiaro: strappare a Warner la collaborazione con la piattaforma digitale e guadagnare terreno nel settore dello streaming.

Un'offerta più alta e la disponibilità a pagare una cospicua penale al "competitor". Paramount avrebbe deciso di alzare la posta in palio per Warner Bros, mettendo in atto una strategia per "soffiare" la multinazionale alla mega piattaforma digitale. Il colosso della vecchia Hollywood avrebbe.

