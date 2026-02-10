Così Paramount vuole scippare Warner a Netflix

Da today.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paramount alza l’offerta e si prepara a sfidare Warner Bros, cercando di portarla via a Netflix. La società ha deciso di offrire di più e si dice pronta a pagare una penale alta pur di conquistare il contenuto e il mercato. L’obiettivo è chiaro: strappare a Warner la collaborazione con la piattaforma digitale e guadagnare terreno nel settore dello streaming.

Un'offerta più alta e la disponibilità a pagare una cospicua penale al "competitor". Paramount avrebbe deciso di alzare la posta in palio per Warner Bros, mettendo in atto una strategia per "soffiare" la multinazionale alla mega piattaforma digitale. Il colosso della vecchia Hollywood avrebbe.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su Paramount Warner

Paramount fa causa a Warner: vuole dettagli sull’accordo con Netflix!

Paramount ha avviato un'azione legale contro Warner Bros.

Paramount vuole Warner Bros, superata l’offerta di Netflix con quasi 100 miliardi

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paramount Warner

Warner Bros, il grande assalto al tempio del cinema: così Netflix e Paramount vogliono riscrivere la storiaAnni fa l’allora capo di Time-Warner, Jeff Bewkes, parlò con sufficienza di Netflix che stava crescendo nello streaming televisivo, togliendo spazio a cinema e reti tv: «È come l’esercito albanese». corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.