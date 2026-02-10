La paura per la sicurezza si trasforma sempre di più in uno strumento di controllo sociale. Le autorità usano la minaccia costante per influenzare i comportamenti, sfruttando le armi mentali create dalle nuove tecnologie e dalle neuroscienze. La strategia funziona, ed è anche economica.

Se il potere è la capacità di indurre comportamenti, pigiando una vasta tastiera che va dall’influenzamento all’esercizio diretto della violenza, nell’attuale fase storica – in cui dagli arsenali del comando traboccano armi mentali create dall’incontro tra le metodologie comunicative e le tecnologie messe a punto dalle neuroscienze – lo strumento più efficace (e al tempo stesso più economico) risulta la menzogna. La mistificazione finalizzata a spostare la percezione collettiva verso apparenti criticità emotive, funzionali a rafforzare la rendita di consenso lucrata dai dominanti. Ergo, indurre la pubblica opinione ad avvalorare e interiorizzare una rappresentazione della realtà che coincida con le priorità strategiche di tale casta padronale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così la paura per la sicurezza diventa strumento di controllo sociale

Approfondimenti su Sicurezza Paura

La campagna referendaria in Italia si infiamma, e anche i simboli più semplici come il triangolo con il fulmine tornano a fare il loro ingresso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

After seeing her husband cheat, the wife divorced him, and he begged to reconcile in tears.

Ultime notizie su Sicurezza Paura

Argomenti discussi: Cosa sono le Backrooms e perché ci fanno così tanta paura?; Instagram? Ho troppa paura per la mia salute mentale per impegnarmi in quel modo. Ma sto spendendo un sacco di soldi su Substack: così Emma Stone; Ho paura di finire picchiato all’Università, su whatsapp i timori della maggioranza silenziosa; Ai tanti difetti si unisce anche la paura: così per la Fiorentina è dura salvarsi.

Ai tanti difetti si unisce anche la paura: così per la Fiorentina è dura salvarsiLa Fiorentina contro il Torino incappa in un pareggio che complica ulteriormente la sua situazione: ennesimo goal preso nel recupero. msn.com

L’eroismo di Ahmed a Bondi Beach. L’unico che non fugge. Così ha gestito la pauraRoma, 16 dicembre 2025 – L’intervento di Ahmed al Ahmed, il fruttivendolo-eroe nell’attentato di Bondi Beach di Sydney, sembra incomprensibile, dottoressa Sara Cicchella, presidente della Società ... quotidiano.net

Dillo così... 'Sei il mio posto sicuro quando tutto mi fa paura... " Se avete una persona così speciale e vi va di fare un regalo diverso dal solito... avete ancora modo di ordinarlo Vi aspetto Cristina #sanvalentino2026 #sanvalentinoday #ideesanvalentino # facebook

Braccini ( #Fiom #Cgil #Livorno): "Dalla dignità alla paura: così muore la libertà dei #lavoratori" x.com