Così la paura per la sicurezza diventa strumento di controllo sociale

Da ilfattoquotidiano.it 10 feb 2026

La paura per la sicurezza si trasforma sempre di più in uno strumento di controllo sociale. Le autorità usano la minaccia costante per influenzare i comportamenti, sfruttando le armi mentali create dalle nuove tecnologie e dalle neuroscienze. La strategia funziona, ed è anche economica.

Se il potere è la capacità di indurre comportamenti, pigiando una vasta tastiera che va dall’influenzamento all’esercizio diretto della violenza, nell’attuale fase storica – in cui dagli arsenali del comando traboccano armi mentali create dall’incontro tra le metodologie comunicative e le tecnologie messe a punto dalle neuroscienze – lo strumento più efficace (e al tempo stesso più economico) risulta la menzogna. La mistificazione finalizzata a spostare la percezione collettiva verso apparenti criticità emotive, funzionali a rafforzare la rendita di consenso lucrata dai dominanti. Ergo, indurre la pubblica opinione ad avvalorare e interiorizzare una rappresentazione della realtà che coincida con le priorità strategiche di tale casta padronale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

