Cos' è successo a Catania dopo l' abolizione del Reddito di cittadinanza e perchè quello siciliano forse non serve

Dopo l’abolizione del Reddito di cittadinanza, a Catania si registra un cambiamento evidente. Molti cittadini difficili si trovano senza più quella rete di protezione che avevano prima. La città, che già fatica ad affrontare le sfide economiche, si trova ora a gestire le conseguenze di questa scelta politica. Mentre in Sicilia l’economia cresce e la regione supera persino alcune aree del Nord, per chi vive nelle strade di Catania la realtà è diversa. La domanda ora è se questa decisione aiuterà o peggiorerà la vita di chi già fatica

Mentre la Sicilia registra una crescita economica senza precedenti, con un incremento del Pil del 9,3% dal 2019 al 2024 che surclassa persino la Lombardia, il Movimento Cinquestelle torna a mettere al centro il tema del sostegno al reddito. La proposta di un Reddito di cittadinanza siciliano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il Movimento 5 Stelle annuncia la presentazione di una proposta di legge all'Ars per istituire un reddito di cittadinanza dedicato ai residenti in Sicilia.

