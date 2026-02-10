Cosa succederà alle medaglie rotte durante le Olimpiadi di Milano Cortina | scoperto il problema

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina alcuni atleti hanno scoperto che le medaglie si staccavano dal cordino e si rompevano facilmente. Il problema si è verificato fin dai primi giorni di gara. Ora gli organizzatori stanno cercando di capire come risolvere la situazione prima che si ripeta.

Diverti atleti olimpici si erano ritrovati tra le mani le medaglie rotte in questi primi giorni dei Giochi, ma il problema è già stato individuato: perché si staccavano dal cordino.

#Milano-Cortina 2026 || Durante le premiazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni atleti si sono lamentati perché le medaglie si sono rotte o danneggiate subito dopo averle ricevute.

A Milano Cortina, durante le celebrazioni per l’oro di Breezy Johnson nella discesa libera femminile, la medaglia della sciatrice statunitense si è rotta.

