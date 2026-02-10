Corruzione percepita l’Italia perde altri punti e si piazza 52esima su 182 Paesi

L’Italia scende ancora nella classifica dell’Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International. Ora si trova al 52° posto su 182 Paesi, con un punteggio che peggiora di un punto rispetto all’anno scorso. La percezione della corruzione nel settore pubblico resta alta e, anche quest’anno, il Paese fa fatica a migliorare la sua posizione a livello globale.

Come accade da qualche anno, la corruzione sta peggiorando a livello globale. E in questo scenario ribassista l’Italia, purtroppo, non fa eccezione come certificato dai dati dell’Indice di Percezione della Corruzione ( CPI ) di Transparency International, ritenuto il principale indicatore globale della corruzione nel settore pubblico, secondo cui nel 2025 il nostro Paese ha perso un punto. Una contrazione che porta l’indice italiano a quota 53 punti, rispetto ai 54 punti del 2024. Malgrado l’arretramento di un punto, l’Italia resta inchiodata al 52° posto su 182 Paesi, con un risultato tutt’altro che lusinghiero. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

