Corruzione l’indice di percezione dell’Italia continua a peggiorare

L’Italia peggiora ancora nell’indice di percezione della corruzione. Secondo il rapporto pubblicato oggi, il punteggio nel settore pubblico scende da 54 a 53 tra il 2024 e il 2025. La situazione resta critica e non mostra segnali di miglioramento.

Il punteggio dell’Italia nell’ Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico continua a calare: da 54, nel 2024, passa a 53 nell’edizione 2025 pubblicata da Transparency International. Viene confermata, dunque, la 52esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesiterritori in tutto il mondo (su una scala che va da 0, alto livello di corruzione percepita, a 100, basso livello di corruzione percepita). L’Italia è 19esima nell’Unione europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è invece 31esima su 38. Secondo Transparency International il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell’indebolimento delle misure anticorruzione, tra cui la depenalizzazione dell’abuso di ufficio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

