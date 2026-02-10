Questa sera il Napoli sfida il Como in una partita importante. Alessandro Buongiorno, difensore azzurro, posta un messaggio sui social: «Pe’ sta maglia, nun se molla!». Accompagna il testo con una foto di esultanza di squadra, dimostrando la sua grinta e il desiderio di vincere. La sfida tra le due squadre si annuncia aperta e combattuta.

"> «Pe’ sta maglia, nun se molla!». Alessandro Buongiorno affida ai social il suo messaggio di appartenenza, accompagnato da una foto di esultanza di squadra. Un segnale chiaro, riportato dal Corriere dello Sport, che racconta la voglia di riscatto del centrale azzurro dopo gli errori di Genova. Buongiorno oggi riposa, ma tornerà domenica contro la Roma, quando Juan Jesus sarà assente per squalifica. Secondo quanto ricostruito dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ridisegnerà il Napoli nella sfida di Coppa Italia contro il Como, davanti a un Maradona sold out da giorni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Como, le probabili formazioni”

Alle ore 12, si affrontano Lazio e Napoli in una sfida importante.

Il match tra Napoli e Parma si avvicina, con due incontri in programma al Maradona nel breve periodo.

CARICHICI SIAMO MENO 1 !!!ECCO COME SONO LE PROBABILI FORMAZIONI!! AKANJI SI PRESENTA COSÌ..

Corriere dello Sport: Napoli, McTominay si ferma. Beukema insegue una nuova chanceLa notizia era nell’aria e ora è ufficiale: Scott McTominay salterà la sfida secca dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Como, in programma domani sera al Maradona. Come scrive Fabio Mandarin ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: Genoa-Napoli, un romanzo da Marassi: azzurri indomabili, Conte vince tra dolore e carattereGenoa-Napoli 2-3 non è stata una semplice partita di campionato, ma un racconto lungo cento minuti, fitto di colpi di scena, pathos e contraddizioni. Una gara aperta e chiusa da un rigore, segnata da ... napolipiu.com

