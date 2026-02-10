Corriere dello Sport | Conte-Cesc è la Fa Cup Italia

Il calcio italiano si prepara a un confronto che, in qualche modo, ricorda le grandi sfide di un tempo. Dopo anni di attese e di successi, il duello tra Antonio Conte e Cesc Fàbregas torna a far parlare di sé, questa volta in una versione tutta italiana. La finale di coppa, che molti hanno già chiamato la “Fa Cup Italia”, si avvicina e i tifosi sono in trepidazione. Le due figure, ormai simbolo di successi e di stile, si troveranno di fronte in un match che promette emozioni forti. Gli appassionati sperano in una

"> I tempi cambiano, ma certe sfide conservano un fascino speciale. Al Maradona va in scena Napoli-Como, quarto di finale secco di Coppa Italia che mette in palio l’accesso alla semifinale contro l’Inter. Un incrocio che profuma di grande calcio e di passato condiviso: Antonio Conte e Cesc Fabregas, oggi allenatori, otto anni fa festeggiavano insieme la FA Cup con il Chelsea. A raccontare il senso e il peso di questa sfida è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che ricostruisce il filo che lega Wembley 2018 a Napoli 2026. All’epoca, come ricorda ancora Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, l’unico a urlare in panchina era Conte, mentre Fabregas era il cervello in campo, centrocampista raffinato con la maglia numero 4. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

