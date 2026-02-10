Corrente a singhiozzo è protesta | Ho dovuto chiudere il ristorante

Questa mattina un ristorante locale ha chiuso i battenti dopo problemi di corrente. Il proprietario si sente triste e scoraggiato, e racconta di aver dovuto interrompere l’attività a causa di continui blackout. Parla di una situazione difficile che colpisce non solo lui, ma anche il turismo e l’accoglienza nella zona. La protesta si fa sentire tra i commercianti, preoccupati per le ripercussioni sulla comunità.

"Oggi mi sento davvero triste e scoraggiato. Parliamo tanto di turismo, di destinazione, di accoglienza. Ci riempiamo la bocca di parole grandi: eventi, flussi, città coinvolte, opportunità. E poi basta una giornata come questa per riportarti con i piedi per terra: interruzioni continue, a singhiozzo, per ore della corrente elettrica in via Porta Ronca. Parlano di un “guasto tecnico”. Peccato che nel frattempo io abbia dovuto fare l’unica cosa possibile: chiudere il ristorante stasera". È lo sfogo di Gaetano Marinaccio, titolare del ristorante La Cucina - Non il solito ristorante e di alcuni spazi per l’ospitalità turistica in via Porta Ronca a Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le contrade periferiche di Ortona continuano a affrontare frequenti interruzioni dell'energia elettrica, accompagnate da un progressivo degrado delle infrastrutture.

Al Bano Carrisi ha recentemente condiviso, durante l'intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, di aver dovuto rimandare un concerto privato in Russia a causa del mancato rilascio della visa.

