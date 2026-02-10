Cordini staccati e medaglie che cadono a terra | Si rompono L’ironia e l’ira degli atleti di Milano-Cortina – Video

Al termine delle gare, diversi atleti si sono trovati con medaglie che si staccano dai cordini e cadono a terra. Nei video sui social si vedono pattinatrici, biathleti e sciatori con medaglie che si rompono, suscitando ironia e anche qualche reazione furiosa. La questione delle medaglie difettose sta creando non poco scompiglio tra chi ha vinto e chi li ha visti perdere il simbolo di una vittoria.

Il caso delle medaglie olimpiche si rompono continua a far discutere gli atleti. In diversi video circolati sui social si vedono vari vincitori di medaglie, tra cui la pattinatrice Alysa Liu, la squadra tedesca del biathlon e la sciatrice Breezy Johnson, avere a che fare con medaglie che si staccano dai cordini e, letteralmente, cadono a terra. Gli o rganizzatori hanno fatto sapere che stanno “cercando di capire” ma intanto sui social il polverone si è già sollevato con moltissimi tifosi che già parlano di “bassa qualità”. L'articolo Cordini staccati e medaglie che cadono a terra: “Si rompono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono emersi problemi con le medaglie: alcune si sono rotte subito dopo le premiazioni.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema.

