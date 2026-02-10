Coppia di fidanzati fermata in piazza Volta lui non regge e confessa | in casa quasi due etti di droga

Una coppia di fidanzati è stata fermata in piazza Volta a Como durante una passeggiata serale. Quando gli agenti hanno controllato, il ragazzo ha confessato di avere in casa quasi due etti di droga. La scoperta ha portato all’arresto e a ulteriori accertamenti.

Una passeggiata serale in centro, poi il controllo e l'ammissione che cambia tutto. È successo intorno alle 23, in piazza Volta, dove una volante della polizia di Stato di Como ha fermato una giovane coppia che stava camminando tranquillamente nel cuore del centro storico.

