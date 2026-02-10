Coppa Italia stasera Napoli-Como | dove vederla e probabili formazioni

Questa sera alle 21 si gioca Napoli-Como, quarto di finale di Coppa Italia. La partita si disputa allo stadio ‘Maradona’ e mette in palio un posto in semifinale. Il Napoli cerca la vittoria davanti al suo pubblico, mentre il Como spera di sorprendere e avanzare nel torneo.

Oggi alle 21 torna la Coppa Italia. Napoli e Como si sfidano al ‘Maradona’ nei quarti di finale: la vincente strapperà un biglietto per la semifinale del torneo. Continua l’emergenza infortuni per Conte: ci sarà un turno di riposo per McTominay, per adesso sono state escluse lesioni, ma lo si vuole il mister salentino lo vuole preservare per il match di domenica prossima contro la Roma. A centrocampo Lobotka ed Elmas. Giovane dal 1' e Vergara, alle spalle di Hojlund con il neo-acquisto Alisson Santos che dovrebbe partire dalla panchina. In porta, probabile il ritorno di Milinkovic-Savic al posto di Meret. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera il Napoli di Antonio Conte sfida il Como di Cesc Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia.

Stasera Napoli e Como si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia.

Napoli-Como stasera in TV: dove vederla, formazioni e chi passa il turno di Coppa ItaliaNapoli e Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia: formazioni, assenze, curiosità e dove seguire la diretta TV e streaming per scoprire chi accede alla semifinale. movieplayer.it

Napoli-Como live dalle 21, probabili formazioni e ultime notizie: McTominay non convocatoDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it

