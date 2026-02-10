Coppa Italia Napoli - Como si chiude in parità | si va ai rigori

Il match tra Napoli e Como si è concluso con un pareggio e si deciderà ai rigori. Al Maradona, le due squadre sono scese in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo 90 minuti di gioco, il punteggio non si è sbloccato. Ora, la sfida passa ai calci di rigore, con il rischio di eliminazione in bilico. Conte ha schierato la sua formazione contro Fabregas, in un match che vale la semifinale contro l’Inter.

Napoli e Como tornano in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte sfida Fabregas, in palio la semifinale con l'Inter. Calci di rigore.Napoli. ComoLa diretta del secondo tempo94' Finisce 1-1, si va ai rigori.93' Calcio d'angolo per il Napoli. Nulla di fatto.88' Saranno 4 i.

