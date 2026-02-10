Coppa Italia il Como sfida il Napoli | Baturina segna su rigore la pareggia Vergara per i partenopei
Napoli e Como si affrontano al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Baturina porta avanti i lombardi su rigore, ma Vergara pareggia per il Napoli. La partita è aperta, in palio c’è la semifinale contro l’Inter.
Napoli e Como tornano in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte sfida Fabregas, in palio la semifinale con l'Inter. La diretta del secondo tempo64' Napoli sempre più pericolo, Como in difficoltà.52' Doppio cambio per il Como: fuori Caqueret e Ramon per Douvika e Kempf.46'.🔗 Leggi su Quicomo.it
