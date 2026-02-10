Coppa Italia ai rigori passa un grandissimo Como | il sogno continua

Napoli e Como si sfidano di nuovo al Maradona, questa volta per i quarti di finale di Coppa Italia. La partita si decide ai rigori, con il Como che porta a casa la vittoria e prosegue il sogno. Conte affronta Fabregas, e il match si infiamma fino all’ultimo tiro dal dischetto.

Napoli e Como tornano in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte sfida Fabregas. Alla fine, dopo l'1 a 1 dei tempi regolamentari. Ai rigori un super Butez para il su Lobotka e il Como di Fabregas sbanca il Maradona: Napoli 7 - Como 8. Ora sarà semifinale con L'Inter. Napoli: Politano gol. Lukaku sbagliato. Spinazzola gol. Santos gol. Elmas gol. Milinkovic Savic gol. Gutierrez gol. Lobotka sbagliato Como: Da Cuhna gol. Douvikas gol. Baturina gol. Perrone sbagliato. Smolcic gol. Carlos gol. Vojivoda gol. Kempf gol. 86' Le squadre provano a evitare i calci di rigore ma c'è prudenza da ambo le parti.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Coppa Italia Como Coppa Italia, Napoli - Como si chiude in parità: ma ai rigori passa un grandissimo Como! Al Maradona, Napoli e Como si sono sfidate nei quarti di finale di Coppa Italia. Coppa Italia, Napoli fuori: il Como passa ai rigori e vola in semifinale Il Napoli saluta la Coppa Italia dopo una gara combattuta contro il Como. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Coppa Italia Como Argomenti discussi: Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale; Napoli-Como, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento dei quarti di finale della Coppa Italia; Como, il sogno continua: elimina il Napoli ai rigori e sfiderà l'Inter in semifinale; Coppa Italia, il Como di Fabregas elimina ai rigori il Napoli di Conte. Coppa Italia, Napoli ko ai rigori. Il Como in semifinale con l'InterAGI - Sarà il Como a sfidare l'Inter nella doppia semifinale di Coppa Italia. Dopo l'1-1 al termine dei novanta minuti, una sequenza infinita di rigori sancisce il passaggio del turno dei ragazzi di F ... msn.com Napoli eliminato ai rigori, Como in semifinale di Coppa Italia con l’InterAl Maradona finisce 7-8 (1-1 al 90°), decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka. Passa la squadra di Fabregas, prossima avversaria dei nerazzurri nella doppia sfida tra marzo e aprile. fanpage.it Primo gol in Champions. Primo gol in campionato. Primo gol in Coppa Italia. Il “triplete” di Antonio Vergara. - facebook.com facebook #Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

