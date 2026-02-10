Il Napoli di Conte cambia rotta. A febbraio 2026, la squadra ha deciso di puntare tutto sulla Coppa Italia. Il club non considera più il torneo come un impegno secondario, ma come l’obiettivo principale della stagione. I partenopei vogliono alzare il trofeo e fare la differenza in questa competizione.

CAMBIO DI PRIORITÀ. Febbraio 2026, il Napoli ha ridefinito gli obiettivi della stagione: la Coppa Italia non è più un torneo secondario, ma il traguardo principale. La decisione nasce dai numeri: l’eliminazione prematura dalla Champions League e il distacco di 9 punti dall’Inter in Serie A rendono lo Scudetto un miraggio. Per Antonio Conte, vincere questo trofeo è una sfida personale contro un tabù: in carriera ha vinto 5 campionati ma zero Coppe Italia, perdendo l’unica finale disputata proprio contro il Napoli nel 2012. Il percorso prevede ora lo scoglio Como e una probabile semifinale contro l’Inter. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Coppa Italia 2026: perché il Napoli di Conte punta tutto sul trofeo nazionale

