Coppa dei Club MSP il campionato s' infiamma | una squadra vola agli ottavi le altre lottano fino all' ultimo

La competizione si scalda con partite decisive. Le squadre della Coppa dei Club sono scese in campo il 7 e l’8 febbraio per la penultima giornata della fase a gironi. Una squadra ha già ottenuto la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo, mentre le altre ancora si contendono il passaggio del turno fino all’ultimo minuto. La corsa è aperta e niente è deciso, anche se i giochi sono ancora aperti.

🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Coppa Club Coppa dei Club Padel MSP, nel weekend al via l'undicesima edizione La Coppa dei Club Padel MSP torna nel weekend con la sua undicesima edizione, un appuntamento importante per gli appassionati di padel a Roma. Coppa dei Club Umbria Msp, la Ternana Padel si porta a casa la sua seconda super coppa La Coppa dei Club Umbria Msp di padel presenta il suo secondo appuntamento del 2026, con la finale di super coppa e la seconda fase del campionato.

