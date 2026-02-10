Copernicus | gennaio 2026 caldo record

Lo scorso mese di gennaio si è confermato come uno dei più caldi a livello globale, arrivando al quinto posto nella classifica dei mesi più caldi mai registrati. Le temperature hanno battuto diversi record, segnando un aumento rispetto agli anni passati. I dati diffusi ieri dall’agenzia Copernicus mostrano come il riscaldamento del pianeta continui a essere una realtà concreta, con temperature che superano di molto la media storica.

4.35 Lo scorso mese è stato il quinto gennaio più caldo a livello globale da quando sono iniziate le misurazioni delle temperature. Lo riporta il Copernicus Climate Change Service (C3S), programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Il mese scorso è stata registrata una temperatura media dell'aria superficiale di 12,95 C, cioè 0,51 C sopra la media di gennaio 1991-2020 e 1,47 C sopra la media stimata di 1850-1900 usata per definire il livello preindustriale, secondo l'ultimo bollettino dell'istituto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Copernicus Gennaio

Il 2025 si conferma come il terzo anno più caldo dal 1979, anno di inizio delle rilevazioni satellitari.

Secondo i dati di Copernicus, il 2025 si conferma come il terzo anno più caldo mai registrato, con un aumento di circa 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

NOTIZIEINUNCLICK 18 GENNAIO: Clima, il 2025 il terzo anno più caldo mai registrato

Ultime notizie su Copernicus Gennaio

Argomenti discussi: Blog | In cinque punti, due grafici e tre video le temperature nel 2025; Pubblicazioni | Studi e Approfondimenti | Copernicus: il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato; Gelo e incendi, gennaio vicino a record di caldo; Clima, Copernicus conferma che stiamo vivendo un inverno eccezionale: è stato un Gennaio d’altri tempi, in Europa il più freddo dal 2010 | DATI.

Copernicus, gennaio 2026 è il 5/o più caldo della storia(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Gennaio 2026 è stato il quinto mese di gennaio più caldo mai registrato, e ha mostrato estremi di temperatura contrapposti tra emisfero settentrionale ed emisfero meridionale. msn.com

Cambiamento climatico e temperature: gennaio 2026 il più freddo degli ultimi 5 anni, ma comunque più caldo della media. L'analisiTRENTO. Sul fronte meteorologico gennaio 2026 è stato un mese sostanzialmente 'spaccato' a metà, sia sul fronte delle precipitazioni che su quello delle temperature: pur risultando però uno dei più fr ... ildolomiti.it

Questa immagine radar Copernicus Sentinel-1, acquisita il 20 gennaio 2026 alle 05:04 UTC, offre uno sguardo molto efficace su come la tempesta mediterranea Harry abbia modellato la superficie del Mar Tirreno meridionale. Non si tratta di una fotografia “cl facebook