Coordinamento tra medici | due gemelli prematuri nascono in sicurezza e stanno bene

Due gemelli prematuri sono nati all’Ospedale San Paolo di Savona e stanno bene. L’intervento è riuscito grazie alla collaborazione tra i medici di Savona, del Gaslini di Genova e del Gaslini Diffuso. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia si sono trovati di fronte a un’emergenza complessa, ma sono riusciti a gestirla con prontezza. La nascita, avvenuta con un cesareo, ha messo in evidenza come il lavoro di squadra possa fare la differenza anche in situazioni delicate.

Genova, 9 febbraio 2026 – Nascono prematuri e stanno bene, due gemelli dopo un cesareo in sicurezza. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Paolo di Savona si è verificata nei giorni scorsi un’emergenza ostetrica di particolare complessità, gestita con tempestività ed efficacia grazie al coordinamento tra i professionisti sanitari del San Paolo di Savona, del Gaslini di Genova e del Gaslini Diffuso. Una donna con gravidanza gemellare alla 28ª settimana di gestazione è giunta in ospedale con un parto imminente e con entrambi i feti in presentazione podalica. Le condizioni cliniche e l’estrema prematurità dei due bambini hanno reso necessario un rapido inquadramento multidisciplinare della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

