Convivenza more uxorio e fine della relazione | quali tutele esistono

La convivenza more uxorio è una realtà sempre più diffusa tra le coppie italiane. Molti scelgono di vivere insieme senza sposarsi, per motivi pratici o semplicemente per abitudine. Quando la relazione finisce, però, la situazione può complicarsi. Non sempre ci sono tutele chiare per chi si trova a dover gestire la fine di questa convivenza. La legge non prevede regole precise, e spesso le persone si trovano a dover affrontare problemi pratici senza un quadro giuridico definito.

La convivenza more uxorio è una realtà diffusa, spesso scelta per convinzione, praticità o semplice naturalezza. Due persone condividono una vita, una casa, spese, abitudini, talvolta figli. Tutto funziona, finché non arriva la rottura. Negli ultimi anni il diritto di famiglia ha fatto passi avanti nel riconoscere dignità giuridica alla convivenza di fatto. Tuttavia, la fine di una relazione non coniugale resta un terreno complesso, fatto di equilibri fragili, interpretazioni giurisprudenziali e valutazioni caso per caso. Comprendere quali strumenti esistono, e soprattutto quando entrano in gioco, è fondamentale per evitare che una separazione si trasformi in una perdita economica e personale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

