Controlli nel locale notturno a Giaveno | riscontrate diverse anomalie interrotta l' attività e multati i gestori

Durante un controllo notturno a Giaveno, i carabinieri hanno scoperto diverse irregolarità nel locale Roby's House. L'attività è stata immediatamente interrotta, e i gestori hanno ricevuto multe. La verifica è avvenuta nella notte tra domenica 8 febbraio 2026, con la collaborazione di forze di polizia, finanza e vigili del fuoco.

Nella notte di domenica 8 febbraio 2026 i carabinieri della compagnia di Rivoli, in un controllo congiunto a cui hanno partecipato anche la guardia di finanza, la polizia locale e i vigili del fuoco, hanno interrotto l'attività del locale notturno Roby's House di via Caduti sul Lavoro a Giaveno. È risultato infatti che, nonostante si trattasse di un circolo privato, tra i 150 presenti trovati a divertirsi soltanto un numero limitato fosse munito di tessera associativa. Alcuni lavoratori sono stati trovati senza regolare contratto e sono state riscontrate anche anomalie dal punto di vista della sicurezza.

