Conte Travaglio e Coppi Lo strano terzetto per il No si riunisce in Campidoglio

Questa mattina, nel cuore di Roma, si sono incontrati Giuseppe Conte, Marco Travaglio e Franco Coppi. I tre si sono riuniti nella sala della Protomoteca, lasciando da parte le differenze politiche per un obiettivo comune: sostenere il No al referendum del 14 febbraio. Una riunione sorprendente, che ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la politica italiana.

Sara pure la festa degli innamorati, ma per San Valentino loro chiedono un No. Il prossimo 14 febbraio nella sala della Protomoteca in Campidoglio si riunisce un improbabile terzetto: Giuseppe Conte, Marco Travaglio e Franco Coppi. E se vedere insieme il capo del M5s e il direttore del Fatto Quotidiano non desta davvero alcuno stupore, assai più strano è vedere insieme a loro l’ex avvocato, tra gli altri, di Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti. Nonostante sia un ex allievo di Giuliano Vassalli, padre del processo accusatorio, infatti, Coppi sul referendum della giustizia la pensa esattamente come Conte e Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Conte, Travaglio e Coppi. Lo strano terzetto per il No si riunisce in Campidoglio Approfondimenti su Campidoglio Protomoteca Milano, il naviglio diventa verde: i passanti incuriositi si godono lo strano "spettacolo" Il ritorno dell'asse Salvini-Conte-Travaglio Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Campidoglio Protomoteca Il ritorno dell'asse Salvini-Conte-TravaglioSalvini sposa la frenata delle armi sull’Ucraina. Unità con Conte, scontro col ministro della Difesa: era il titolo di Repubblica.it di sabato scorso. Domenica, il giornale di Travaglio applaudì in ... ilfoglio.it Censurare il video del prof. Alessandro Barbero sul “No” al #referendumgiustizia è un fatto grave. Marco Travaglio spiega perché, ascoltate - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.