Conte spara a zero sul governo | L’Italia fa acqua e Meloni parla di Pucci

In un’intervista a La Stampa, Giuseppe Conte non risparmia critiche al governo Meloni. Secondo l’ex premier, l’Italia sta affondando sotto i problemi di salario minimo, crisi industriale e decreto sicurezza, ma il governo sembra fare finta di niente. Conte attacca duramente, dicendo che l’esecutivo non affronta le questioni vere e si perde in polemiche inutili. La situazione politica rimane tesa, mentre il Paese aspetta risposte concrete.

Conte in un'intervista a La Stampa parla del governo Meloni. Mentre in Italia questioni come il salario minimo, la crisi industriale e il decreto sicurezza minano la stabilità, il governo fa finta di non vedere Tra provocazioni e critiche non troppo velate, l'intervista per La Stampa del deputato e leader del M5S, Giuseppe Conte, delinea uno scenario disastroso per l'Italia di Giorgia Meloni. L'ex premier apre il confronto con un'amara constatazione che in realtà passa quasi come uno sfogo. Incredulo, osserva come, mentre l'Italia va a rotoli, Meloni si soffermi sul comico Andrea Pucci che andrà o non andrà a Sanremo.

