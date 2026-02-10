Consumo di suolo male Melegnano | Riutilizziamo gli edifici in disuso

Melegnano si trova al primo posto nella classifica del consumo di suolo nel Sud-Est Milanese, con il 49,3% di territorio urbanizzato. La città ha deciso di invertire questa tendenza e propone di riutilizzare gli edifici in disuso, invece di continuare a occupare nuovo territorio. La proposta mira a ridurre l’espansione urbana e a preservare le aree verdi, ma ancora non sono state prese decisioni concrete. La situazione preoccupa gli ambientalisti e alcuni cittadini, che chiedono interventi chiari per fermare l’ulteriore cementificazione.

Consumo di suolo: nel Sud-Est Milanese, Melegnano è maglia nera col 49,3% di territorio urbanizzato. Seguono San Donato, col 36,3%, e Peschiera Borromeo, col 29,3%. Al quarto posto Vizzolo Predabissi col 26,7%, ma anche Paullo e San Giuliano sono ben oltre la soglia del 20%. Questi i numeri, su dati Ispra, resi noti dall' Osservatorio contro il consumo di suolo, un organismo che raggruppa 15 enti, fra comitati e associazioni del Sud Milano, impegnati nella difesa del territorio. Le cifre confermano un trend che si era già evidenziato negli ultimi anni, con Melegnano e San Donato come contesti maggiormente edificati.

