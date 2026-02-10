Dopo settimane di incertezze, Constantini e Mosaner conquistano il bronzo olimpico nel curling. La coppia italiana mette fine alla delusione e torna a sorridere sul podio. La medaglia rappresenta una vittoria concreta, che fa dimenticare i dubbi sul futuro e dà fiducia per le prossime sfide.

Constantini e Mosaner ancora sul podio: come è arrivato il bronzo olimpico nel curling. Il bronzo che luccica come una promessa mantenuta. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno scritto un altro capitolo della loro favola sportiva, conquistando la medaglia di bronzo nel doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri hanno battuto la Gran Bretagna 5-3 nella finale per il terzo posto, in una partita tesa, tattica, quasi scacchistica, decisa su dettagli minimi e su nervi saldi. Con questo risultato, l’Italia sale a quota undici medaglie in questi Giochi, consolidando un movimento che ormai non è più una sorpresa ma una realtà strutturata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Constantini-Mosaner cancellano la delusione e si prendono il bronzo olimpico nel curling: i dubbi sul futuro

