Constantini e Mosaner bronzo dopo le incomprensioni | Stamattina ci siamo parlati Futuro in dubbio

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo alcune incomprensioni, i due si sono finalmente parlati e sono riusciti a portare a casa la medaglia. Ora, però, il loro futuro insieme resta incerto.

Dopo settimane di incertezze, Constantini e Mosaner conquistano il bronzo olimpico nel curling.

