Consiglio provinciale approvate la relazione di Pendolino e i debiti fuori bilancio

Questa mattina il Consiglio provinciale di Agrigento ha dato il via libera alla relazione semestrale del presidente Giuseppe Pendolino. Durante la seduta, è stato approvato anche il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. La riunione si è svolta senza sorprese, con i consiglieri che hanno confermato la linea tracciata.

Il Consiglio provinciale di Agrigento ha approvato nella seduta di oggi, mercoledì 11 febbraio, la relazione semestrale del presidente Giuseppe Pendolino insieme al riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Tutti i punti all'ordine del giorno hanno ottenuto il via libera all'unanimità.

