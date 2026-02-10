ConsStato | Rafforzare collaborazione

Questa mattina a Palazzo Spada si è aperto l’anno giudiziario del Consiglio di Stato. Il presidente Maruotti ha detto che i ricorsi pendenti sono diminuiti, ma ha chiesto di rafforzare la collaborazione e di puntare sui giovani per sostituire il personale che va in pensione.

12.37 Aperto a Palazzo Spada a Roma l'anno giudiziario al Consiglio di Stato. Nella sua relazione il presidente Maruotti riferisce che si sono ridotti i ricorsi pendenti invitando a "potenziare gli organici puntando a ricambio generazionale e stabilizzazione". Evitare "giustizia a 2 velocità", per tempi ragionevoli: oggi un processo dura al Tar 107 giorni e al Consiglio 157. Infine: nel rispetto degli altri poteri dello Stato contribuiremo a 'sistema Giustizia' moderno, chiaro e credibile. Più cooperazione con Parlamento,governo.

