Questa notte a Montelupo Fiorentino due lupi sono usciti di scena in via Marconi, camminando tranquillamente tra le case. Un video diffuso sui social mostra chiaramente i due animali muoversi tra le strade del centro abitato, sorprendendo chi li ha visti. La scena ha fatto il giro del web, portando l’attenzione sulla presenza dei lupi in zone urbane e sulla possibilità di convivere con loro.

Aprile 2024: in un primo video, diventato poi virale sui social, veniva immortalata la ’passeggiata’ notturna di due lupi in via Marconi a Montelupo Fiorentino, centro abitato. Femmina grigia e maschio nero (esemplare raro) macinavano chilometri in città così come nel bosco. La coppia - catturata dall’occhio delle fototrappole a infrarossi – si era fatta già vedere nei boschi di Camaioni a dicembre 2023. Nel tempo le segnalazioni, seppur sporadiche, non sono mancate. Fino al primo avvistamento del 2026. Risale alla settimana scorsa a Limite sull’Arno: quattro lupi alle 7 attraversano via Palandri, andando verso i boschi di Castra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conoscere i lupi per imparare come si può convivere con loro

