A Villa Manin, il numero di visitatori è aumentato di molto rispetto agli anni scorsi. Persone da tutta Europa arrivano per scoprire le mostre e le iniziative che si tengono nel cuore del Friuli Venezia Giulia. La villa si conferma un punto di riferimento culturale che attira pubblico anche dall’estero, superando ogni aspettativa.

Oltre 70mila visitatori in quattro mesi per la mostra Confini. Da Gauguin a Hopper. Anzil: "Un successo culturale e turistico che rafforza il ruolo del Friuli Venezia Giulia nella scena artistica nazionale, con ricadute positive anche sull’economia locale" Villa Manin si conferma polo culturale di riferimento capace di attrarre pubblico ben oltre i confini regionali e nazionali. La mostra Confini. Da Gauguin a Hopper, allestita nella storica residenza di Passariano di Codroipo, ha superato in soli quattro mesi la soglia dei 70mila visitatori, provenienti non solo da tutta Italia ma anche da diversi Paesi europei.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Villa Manin

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Villa Manin

Argomenti discussi: Confini da record a Villa Manin: boom di visitatori da tutta Europa; Mostra Confini da record: superati i 65 mila visitatori a Villa Manin; Valmaremola Trail da record: superato il muro dei mille iscritti per un’edizione senza confini; Ligabue, tour da record e pioggia di sold out: le date extra di La notte di certe notti (e l'evento storico).

L’invasione dei palazzetti a Milano: dalla carenza di impianti al boomDopo anni senza strutture adeguate nei confini comunali, l’onda lunga delle Olimpiadi invernali darà la svolta. Subito l’Arena (da record) a Rogoredo-Santa Giulia, poi l’ampliamento del nuovo Live ... lettera43.it

La tradizione allarga i confini. Battaglia con eventi da record. E il Palio tende la mano a MilanoPresentato il calendario con tante novità e una serie di iniziative che si aggiungeranno alle cerimonie di rito ... msn.com

Visita istituzionale oggi a Villa Manin di Passariano per il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone IL VIDEO facebook