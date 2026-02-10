Arezzo apre le iscrizioni a un corso gratuito rivolto a 20 diplomati. Si chiama

Arezzo, 10 febbraio 2026 – Sono aperte le iscrizioni al percorso Ifts 'Digital specialist - creazioni multimediali per il content marketing', un corso gratuito in quanto finanziato con le risorse del Por Fse Toscana 2021-2027 che rientra nell'ambito del progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani (GiovaniSì), organizzato da Assoservizi (agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud ). Il corso, rivolto a giovani diplomati interessati a sviluppare competenze avanzate nell'ambito della comunicazione digitale e della produzione di contenuti multimediali, nasce per rispondere alla crescente domanda di figure professionali qualificate nel settore del marketing digitale, un ambito in continua evoluzione e oggi tra i più richiesti dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Confindustria Toscana Sud, ad Arezzo un corso gratuito per 20 diplomati

Confindustria Toscana Sud organizza un incontro dedicato alle aziende familiari, elementi fondamentali dell’economia locale e nazionale.

