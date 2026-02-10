Sono iniziate le prove orali del concorso PNRR3 per i docenti di scuola secondaria. Le commissioni sono state formate e le lettere di avvio estratte, così le prove possono partire ufficialmente. I candidati devono ancora affrontare questa fase dopo aver superato le selezioni preliminari.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

