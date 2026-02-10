Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Questa mattina sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per l'infanzia e primaria, in particolare per il DDG n. 23982025. I partecipanti che hanno ottenuto il punteggio minimo riceveranno presto le comunicazioni ufficiali. Le convocazioni sono destinate a chi ha superato la prima fase e ora si prepara per affrontare l'esame orale.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

