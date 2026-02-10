Conceicao | A San Siro per fare bene e vincere

Francisco Conceicao si presenta deciso alla partita contro l’Inter. Il giocatore del Porto sa di dover fare bene e punta a portare a casa una vittoria. Con un sorriso sicuro, afferma che sono pronti e concentrati per affrontare la sfida. La squadra portoghese vuole dimostrare il proprio valore in un campo così importante.

Conceicao. Francisco Conceicao si avvicina alla sfida contro l’ Inter con fiducia e grande determinazione. L’esterno offensivo della Juventus, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha voluto innanzitutto rassicurare sulle sue condizioni fisiche, spiegando che non ci sono problemi legati al ginocchio. Il momento personale è positivo, anche se manca ancora qualcosa sul piano realizzativo: “ Creo tante occasioni, è vero, ma è mancato il gol che serve per aiutare la squadra. Continuando così, però, è solo una questione di tempo “. Il portoghese ha poi allargato lo sguardo agli obiettivi stagionali della Juventus, ribadendo la mentalità vincente che si respira nel club.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su San Siro Inter

Milan e Lecce si affrontano a San Siro in una sfida decisiva per le rispettive stagioni.

L'Arsenal conferma la sua competitività e si impone con un netto 3-1 sull'Inter a San Siro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Siro Inter

Argomenti discussi: Per Francisco Conceiçao è già Inter-Juventus: messaggio social ai tifosi bianconeri; Torna Conceiçao E in difesa Kelly si riprende il posto; Bologna-Milan, i dubbi di Allegri: Saelemaekers è out, Pulisic è a rischio. Può rientrare Pavlovic; Bologna-Milan, le scelte di Allegri: Nkunku in attacco con Loftus-Cheek, in difesa rientra Pavlovic. Out Saelemaekers e Pulisic.

Spalletti a San Siro si affida ai fedelissimi: Conceição torna titolareSpalletti a San Siro si affida ai fedelissimi: Conceição torna titolare Il portoghese rassicura: «Sto bene e sono pronto». Luciano Spalletti prepara ... tuttojuve.com

Conceicao: A San Siro per vincere. Momento buono per l’Inter. Ma la Juve…Le parole del giocatore bianconero nei giorni che precedono il derby d'Italia ... msn.com

Lilian #Thuram sarà a San Siro per seguire il derby d’Italia tra #Inter e #Juventus Ma per chi tiferà Kephren non ha molti dubbi “Io sono il minore, penso che tifi un po’ più per me. Marcus è il grande, il fratello con cui è un po’ più duro”. #Sportitalia x.com

Hanno illuminato San Siro e fatto innamorare milioni di tifosi. Chi preferisci tra di loro Gullit Kakà #fblifestyle - facebook.com facebook