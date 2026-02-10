Con Vlahovic la Juve sarebbe da scudetto? Il confronto col passato

La Juve punta forte su Vlahovic e i tifosi si chiedono se questa volta possa fare davvero la differenza per conquistare lo scudetto. Durante l'ultimo episodio di

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale della Gazzetta, si è discusso su quanto Vlahovic potrebbe incidere nella corsa scudetto. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Vlahovi Enters and Juventus vs Dortmund Turned Wild After 60’

Argomenti discussi: Juve, solo Vlahovic: lì davanti non resta che lui; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, quando sarà a disposizione; Juventus, per Vlahovic sirene inglesi: Tottenham e Chelsea davanti al Milan.

Vlahovic, telenovela senza fine: l’offerta della Juve e il desiderio Liga | CMContinuano i rumors sul futuro di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juventus ... calciomercato.it

Vlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, secondo me andrà...: parla chi gli ha cambiato la vitaIntervista esclusiva di Tuttosport al preparatore serbo Dusan Ilic: Vi svelo quando torna. Poi un retroscena mercato e la certezza: Solo così... ... tuttosport.com

Vlahovic via della Juve No, o forse sì. Ma non è ancora finita Secondo voi rinnova o va via a zero Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook

#Juventus - Rebus #Vlahovic alla Continassa: dalla possibile offerta (nettamente al ribasso) del club bianconero, al desiderio del bomber serbo che preferirebbe un'avventura in Spagna al #Milan @GiokerMusso x.com