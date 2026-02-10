Con Vlahovic la Juve sarebbe da scudetto? Il confronto col passato

Da gazzetta.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juve punta forte su Vlahovic e i tifosi si chiedono se questa volta possa fare davvero la differenza per conquistare lo scudetto. Durante l'ultimo episodio di

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale della Gazzetta, si è discusso su quanto Vlahovic potrebbe incidere nella corsa scudetto. Guarda la puntata completa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

con vlahovic la juve sarebbe da scudetto il confronto col passato

© Gazzetta.it - Con Vlahovic la Juve sarebbe da scudetto? Il confronto col passato

Approfondimenti su Vlahovic Juve

Calendario Juve sotto la lente d’ingrandimento: 15 punti per le ambizioni Scudetto. Il confronto di gennaio con le rivali apre a questo scenario!

Prevenzione e controlli: col modello italiano non ci sarebbe stata la strage di Crans Montana. “La nostra legge è migliorata perché abbiamo imparato dal passato”

La prevenzione e i controlli sono fondamentali per evitare tragedie come quella di Crans Montana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Vlahovi Enters and Juventus vs Dortmund Turned Wild After 60’

Video Vlahovi? Enters and Juventus vs Dortmund Turned Wild After 60’ ?

Ultime notizie su Vlahovic Juve

Argomenti discussi: Juve, solo Vlahovic: lì davanti non resta che lui; Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Juve, ecco il tuo centravanti: Vlahovic è rientrato alla Continassa, quando sarà a disposizione; Juventus, per Vlahovic sirene inglesi: Tottenham e Chelsea davanti al Milan.

con vlahovic la juveVlahovic, telenovela senza fine: l’offerta della Juve e il desiderio Liga | CMContinuano i rumors sul futuro di Dusan Vlahovic: il centravanti serbo è in scadenza di contratto con la Juventus ... calciomercato.it

con vlahovic la juveVlahovic distrugge reti e lascia! Addio Juve, secondo me andrà...: parla chi gli ha cambiato la vitaIntervista esclusiva di Tuttosport al preparatore serbo Dusan Ilic: Vi svelo quando torna. Poi un retroscena mercato e la certezza: Solo così... ... tuttosport.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.