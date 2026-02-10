L’Accademia dei Folli rende omaggio a Paolo Conte con due spettacoli al Teatro Binario 7. Sabato sera e domenica pomeriggio, il palco si anima con un tributo dedicato al cantautore italiano, portando sul palco i suoi brani e il suo stile inconfondibile. L’evento fa parte della rassegna Teatro+Tempo Presente, confermando l’interesse per le interpretazioni che celebrano la musica italiana.

“Con quella faccia un po’ così“ è l’omaggio che l’ Accademia dei Folli porge al cantautore italiano Paolo Conte, sabato 14, alle 21 e domenica 15, alle 16, al Teatro Binario 7, per la rassegna Teatro+Tempo Presente. Da dove nascano le sue canzoni è un mistero; un rebus, come quelli che Paolo Conte ama risolvere sulle pagine della “Settimana Enigmistica“. Per esempio: da dove viene il padrone del Mocambo? Che tipo è? E come gli è saltato in mente di dare al suo modesto caffè astigiano il nome di un nightclub di Hollywood? A raccontarcelo è lui in persona, il padrone del Mocambo. Siamo nel 1961, il bar è aperto da poco ma già rischia di chiudere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Con quella faccia un po’ così“. Sul palcoscenico un omaggio a Paolo Conte e al suo mondo

Approfondimenti su Paolo Conte

Il nuovo hairstyle di Giorgia Meloni cattura l’attenzione: un tocco di sensualità e stile che richiama icone di bellezza come Monica Bellucci e Brigitte Bardot.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Paolo Conte

Argomenti discussi: Con quella faccia un po’ così. Sul palcoscenico un omaggio a Paolo Conte e al suo mondo; Quella faccia d’angelo di Giorgia Meloni in chiesa…; I giovani oggi tra solitudine digitale e voglia di futuro; Giochi invernali, bella la cerimonia, ma la Rai faccia un mea culpa.

Con quella facciaC hi bazzica YouTube, ed è identificato dall’algoritmo come una persona non più nel fiore degli anni, fra un vecchio spezzone di Lino Banfi e i racconti di un ex della banda della Magliana ogni tanto ... unionesarda.it

Con quella faccia un po' cosDelicato, riuscito film di donne, sospeso come il misterioso mondo della scrittrice protagonista, una Golino (e chi meglio di lei?) che stupisce nella sua elegante ed emozionante imperscrutabilit?, ... mymovies.it

Guccini e De André, ma anche Battisti e Paolo Conte: cibo, osterie e perfino supermercati che fanno da scenografia ad alcune delle canzoni più note del repertorio della tradizione facebook