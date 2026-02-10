Comunicato Stampa | Restituzione oneri dovuti dalle Regioni allo Stato relativi a pagamenti del SSN
Le regioni italiane devono restituire allo Stato parte degli oneri pagati per il Sistema Sanitario Nazionale. Questa decisione nasce da un accordo tra il Governo e le amministrazioni regionali, che ora dovranno calcolare e restituire le somme dovute. La questione riguarda principalmente le spese sostenute finora, con un meccanismo di rimborso che dovrà essere definito nelle prossime settimane. La partita si gioca su numeri importanti e potrebbe influenzare i bilanci delle regioni per il prossimo anno.
