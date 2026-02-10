Comunicato Stampa | Presidente Zaia intervine sul fatto dello studente 15enne disabile allontanato dal bus

Il presidente Luca Zaia ha preso posizione dopo l’episodio di un ragazzo disabile di 15 anni allontanato da un autobus pubblico. Zaia ha dichiarato che la Regione vigilerà per garantire il rispetto dei diritti di tutti gli studenti e prevede interventi concreti per evitare che simili incidenti si ripetano. La vicenda ha suscitato molta polemica, e le autorità si muovono per chiarire quanto accaduto.

