Comunicato Stampa | Presidente Zaia intervine sul fatto dello studente 15enne disabile allontanato dal bus
Il presidente Luca Zaia ha preso posizione dopo l’episodio di un ragazzo disabile di 15 anni allontanato da un autobus pubblico. Zaia ha dichiarato che la Regione vigilerà per garantire il rispetto dei diritti di tutti gli studenti e prevede interventi concreti per evitare che simili incidenti si ripetano. La vicenda ha suscitato molta polemica, e le autorità si muovono per chiarire quanto accaduto.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista: fatto scendere e lasciato a terra
Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista.
Vicenza, studente disabile fatto scendere dal bus: resta solo sotto la pioggia. La madre denuncia l’accaduto
Questa mattina a Vicenza, un ragazzo disabile è stato fatto scendere dall’autobus e si è ritrovato solo sotto la pioggia.
