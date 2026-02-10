Comunicato Stampa | Giorno del Ricordo

Oggi, in Veneto, si celebra il Giorno del Ricordo. Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, ha aperto i lavori dell'Assemblea legislativa e ha ricordato l'importanza di questa data, istituita per onorare le vittime delle foibe e l’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmatini. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e attenzione, con Zaia che ha sottolineato il valore della memoria storica per il territorio.

In apertura dei lavori dell'Assemblea legislativa veneta, il Presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia, ha condiviso una riflessione sul Giorno del Ricordo, che si celebra oggi, 10 febbraio, istituito con Legge n. 922004 per ‘conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.' “Quella del 10 Febbraio 1947 rappresenta una data importante – ha sottolineato Zaia – con la sottoscrizione del Trattato di Parigi, che sancì la cessione alla Jugoslavia di Zara e della sua provincia, del Quarnaro, dell'Istria e di gran parte della Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo Approfondimenti su Giorno del Ricordo Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; SABATO 24 GENNAIO A BANGKOK ARRIVA IL JAZZ DEL PIANISTA LUCA FILASTRO Sabato 24 gennaio a Bangkok, il pianista italiano Luca Filastro presenta il suo jazz, portando la musica italiana nel cuore della Thailandia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. ¿Reencuentro secreto Can Yaman y Demet Özdemir en una cita privada que nadie esperaba Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Monopoli celebra il Giorno del Ricordo; Esuli. Racconti istriani, fiumani e dalmati. Un’iniziativa patrocinata dal Comune di Molfetta per il Giorno del Ricordo; Giorno del Ricordo: Saccardi, ‘Sia impegno condiviso delle istituzioni’; Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo. Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo(Arv) Venezia, 16 febbraio 2026 Il Giorno del Ricordo, domani 10 febbraio, è la data in cui l’Italia sceglie di guardare in faccia una tragedia per troppo tempo relegata ai margini: le foibe e l’Esod ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bocchino non parteciperà alla seduta del Consiglio regionale nel Giorno del Ricordo: ritirati interventi esterniPolemica dopo l'annuncio della partecipazione del giornalista Italo Bocchino in Consiglio regionale della Toscana, nella seduta solenne per celebrare il ... gonews.it Comunicato Stampa 44^ edizione del Gran Carnevale Caleno - facebook.com facebook Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 159 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.