Comunicato Stampa | Consiglio Veneto via libera unanime alla legge istitutiva del nuovo comune Castegnero Nanto
Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la legge che istituisce il nuovo comune di Castegnero Nanto. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e confronti tra i consiglieri, e ora il progetto passa alla fase operativa. Con questa legge, si formalizza la nascita di un’entità amministrativa che unisce due territori fino a ora distinti. La prossima tappa sarà l’organizzazione delle prime elezioni e la definizione delle strutture comunali.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Castegnero Nanto
Comunicato Stampa: Prima commissione - Ok al Disegno di legge sulla fusione comuni di Castegnero e Nanto
La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera al disegno di legge che prevede la fusione tra i comuni di Castegnero e Nanto.
Ddl Femminicidio, via libera unanime alla Camera: il nuovo reato è legge
Ultime notizie su Castegnero Nanto
Argomenti discussi: Comunicato Stampa: Presidente della Giunta, Alberto Stefani, fa il punto sul percorso verso l’autonomia differenziata; COMUNICATO STAMPA 7 FEBBRAIO - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: GIORGIA FAVARATO ELETTA SINDACO; Comunicato Stampa: Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale; Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo.
Consiglio Veneto, via libera unanime alla legge istitutiva del nuovo comune Castegnero Nanto(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera unanime al disegno di legge n. ansa.it
Comunicato Stampa: CRV - Ok per l'Aula a Pda su cancellazione di anticipazioni liquidità nel SSN(Arv) Venezia, 5 febbraio 2026 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo ... iltempo.it
Comunicato Stampa 44^ edizione del Gran Carnevale Caleno - facebook.com facebook
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 159 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.