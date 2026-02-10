Comunicato Stampa | Consiglio Veneto via libera unanime alla legge istitutiva del nuovo comune Castegnero Nanto

Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la legge che istituisce il nuovo comune di Castegnero Nanto. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e confronti tra i consiglieri, e ora il progetto passa alla fase operativa. Con questa legge, si formalizza la nascita di un’entità amministrativa che unisce due territori fino a ora distinti. La prossima tappa sarà l’organizzazione delle prime elezioni e la definizione delle strutture comunali.

