Compleanno Acerbi | l’Inter omaggia il difensore sui propri profili social – FOTO

Oggi l’Inter ha dedicato un messaggio speciale sui social per festeggiare i 38 anni di Acerbi. La squadra ha pubblicato una foto del difensore, rendendo omaggio al suo compleanno e mostrando quanto tenga a lui. I tifosi hanno subito commentato con entusiasmo, facendo gli auguri al giocatore sui social.

Inter News 24 Compleanno Acerbi, nel giorno dei suoi 38 anni l'Inter ha voluto celebrare il difensore sui propri profili social. In un martedì che sa di avvicinamento al Derby d'Italia, l'Inter si ferma per celebrare uno dei suoi leader silenziosi. Francesco Acerbi compie oggi 38 anni, traguardo che lo vede ancora protagonista nel cuore della difesa di Cristian Chivu. Arrivato nel 2022 tra lo scetticismo generale, il "Leone" ha trasformato i fischi in applausi, diventando il pilastro della Seconda Stella. Compleanno Acerbi, 38 anni da colonna nerazzurra: il difensore che ha messo il sigillo sul derby scudetto.

