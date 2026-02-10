Como ladro appassionato di creme antirughe ruba 1.500 euro di cosmetici all’Esselunga di Solbiate

Un uomo ha rubato circa 1.500 euro di cosmetici dall’Esselunga di Solbiate Cagno. Si aggirava nel supermercato, mentre nascondeva le creme antirughe e altri prodotti nella sacca ricavata nella fodera del suo giaccone. Quando è stato sorpreso, ha tentato di scappare, ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza. La polizia è intervenuta e ha recuperato la merce. Ora l’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.

Solbiate con Cagno (Como), 10 febbraio 2026 – La refurtiva presa dagli scaffali del supermercato, finiva man mano in una vera a e propria sacca ricavata nella fodera del giaccone che indossava. Con questa tecnica, un romeno di 35 anni è riuscito a far sparire 76 articoli per un valore di quasi 1600 euro. Movimenti sospetti . Il furto, commesso all'Esselunga di Solbiate con Cagno ieri sera, è stato sventato da una guardia giurata, che ha notato i movimenti dell'uomo, lo ha osservato e poi ha chiamato i carabinieri. La merce rubata era tutta di genere cosmetico, in particolare per uomo, in parte infilata anche in uno zainetto.

