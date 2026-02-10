Commissione Cultura cambio nella Lega | Giovanna Miele nuova capogruppo al posto di Sasso

Giovanna Miele prende il comando della Commissione Cultura alla Camera, sostituendo Rossano Sasso come capogruppo della Lega. La scelta arriva dopo un rinnovamento interno al partito, con Miele che assume il ruolo di guida nel settore. La deputata, già attiva nel gruppo, si prepara a portare avanti le sue priorità in un momento di cambiamenti per la formazione politica.

Giovanna Miele è la nuova capogruppo della Lega in Commissione Cultura alla Camera, sostituendo Rossano Sasso. Accogliendo la nomina con "grande soddisfazione", la deputata ha garantito massimo impegno sulle priorità della scuola e pieno sostegno all'azione del ministro Valditara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il deputato Sasso della Lega chiede le dimissioni di Ascari dalla commissione Antimafia, dopo l’arresto di Mohammad Hannoun.

La Commissione Cultura di AIDIA a Reggio Calabria ha lanciato una nuova rubrica dedicata alle donne nella progettazione.

